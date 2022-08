Com o objetivo de tornar a linguagem acadêmica mais acessível, despertar o prazer pela leitura e auxiliar professores a enfrentar o desafio diário da sala de aula, o Instituto GRPCOM lança, em agosto, o curso “Leitura: o mundo além das palavras”, voltado para docentes da rede pública de ensino, da educação infantil ao ensino médio.

O curso EAD, totalmente gratuito, e com certificação da Universidade Tuiuti do Paraná, traz conteúdos exclusivos, dicas pedagógicas, além de aulas e entrevistas com referências na área, como Marta Moraes da Costa, professora sênior da UFPR e membro da Academia Paranaense de Letras.

Em destaque, a importância da literatura na abertura de diálogo com outras áreas de conhecimento como, por exemplo, a geografia. “Por mais mapas, ou vídeos que a gente possa produzir sobre a realidade de um local, sempre ficará um dado ausente, a ser preenchido pela imaginação. E para aprender a imaginar, a literatura é o nosso melhor professor”, enfatiza Marta.

O curso ressalta ainda o papel dos professores, de todas as disciplinas, na formação de leitores e disponibiliza ferramentas de multiletramento para auxiliar no encantamento desse leitor. Segundo Marta, “o professor precisa ser um propagandista, precisa vender a literatura com paixão. Propor aos alunos algo que possa, de fato, mudar a vida deles”.

As atividades de “Leitura: o mundo além das palavras” foram pensadas para serem aplicadas em sala de aula, mas também para serem questionadas, reinterpretadas e adaptadas às diversas realidades dos alunos e de seus professores. “A gente pode dizer que um dos diferenciais do nosso curso é a aplicabilidade dele. Todos os conteúdos estão estruturados para ser colocados em prática mas, ao mesmo tempo, são uma ótima fonte de consulta para os professores, pois trazem dados atualizados sobre a leitura no Brasil, refletem sobre os desafios da formação de leitores na era digital, mostram como a leitura acontece no cérebro e ensinam algumas estratégias para ajudar na interpretação de textos”, destaca Patrícia Nalevaiko, pedagoga do IGRPCOM.

O curso ficará disponível na plataforma EAD do Instituto GRPCOM de 22 de agosto a 24 de outubro. Para participar do curso, professores da rede pública de ensino precisam antes fazer seu cadastro, também gratuito, em um dos projetos de educação do IGRPCOM (Ler e Pensar ou Televisando).

Para mais informações e ementa do curso, acesse: institutogrpcom.org.br/leitura