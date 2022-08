Cenas lamentáveis de pancadaria e confusão foram vistas na tarde desta terça-feira (30) na Rua XV, no Centro de Curitiba, um dos principais cartões postais da capital paranaense. No mesmo local onde haverá um comício do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta, vendedores de alfajor brigaram entre si e com outros trabalhadores na disputa por território no calçadão da Rua das Flores.

+ Veja também: Morre Terezinha dos Santos, a celebridade de Curitiba e dona do jargão “Borboleta 13”

Não é a primeira vez que estes ambulantes criam confusão. Veja o vídeo da confusão que viralizou nas redes sociais.

A confusão começou em discussão, mas rapidamente se transformou em pancadaria, com cerca de dez vendedores se engalfinhando em plena via pública. A Guarda Municipal apareceu minutos depois para acabar com a briga generalizada e a Polícia Militar enquadrou oito dos brigões.

Segundo a Secretaria de Urbanismo de Curitiba, os vendedores nem poderiam comercializar aqueles produtos no local. “Esses vendedores não tem autorização para fazer a comercialização do produto nas ruas de Curitiba e nem poderão ter, já que este tipo de produto não pode ser vendido por ambulantes, por não ter comprovação de procedência e não atenderem normas sanitárias, além de serem produzidos em outro município”, diz a nota.

Que prossegue. “De acordo com lei municipal 6407/1986 ambulante precisa ter um ponto fixo e autorizado para comercialização de produtos previstos na lei e decretos regulamentadores e o mesmo precisa ser pessoa física e residir em Curitiba. A autorização para comércio ambulante não pode ser concedida à pessoa jurídica”.

+ Leia mais: Obra da Sanepar é só dor de cabeça em Curitiba. “Se não pagar a conta, eles cortam. É revoltante”

Segundo apuração da Prefeitura de Curitiba, os vendedores são ligados a uma ONG de São José dos Pinhais. “Ações e fiscalizações da Secretaria de Urbanismo, em conjunto com a Policia Militar e Guarda Municipal são feitas frequentemente, já que estes vendedores agem de forma truculenta e ameaçadora, além disso a Prefeitura de Curitiba já está em contato com a Prefeitura de São José dos Pinhais para que a ONG seja contatada e que o problema se encerre”.

Denúncias sobre comércio ilegal nas ruas de Curitiba podem ser feitas pelo telefone 156.