A Prefeitura de Guaraqueçaba decidiu reabrir a Ilha de Superagui para turistas após a redução de casos de covid-19. A ilha chegou a fechar para turistas após um decreto da prefeita Lilian Ramos, que decidiu suspender os serviços turísticos não-essenciais na ilha depois de um surto de covid-19 na virada do ano.

Na terça-feira (18), a prefeitura Lilian Ramos recebeu em seu gabinete o Secretário Municipal de Saúde, Alcendino Ferreira Barbosa, o vereador e morador da Ilha de Superagui, Ivan França, e o presidente da associação de moradores da Ilha do Superagui, Raimundo Pinheiro Francisco e outros participantes da comunidade e do executivo municipal para discutir a possibilidade de reabertura da Ilha do Superagui para turistas.

LEIA TAMBÉM:

>> Explosão de casos da Ômicron assusta o Paraná, que vai dobrar leitos de enfermaria

>> Avião paramotor cai em mangue na Baía de Paranaguá; duas pessoas ficaram feridas

Segundo a prefeita Lilian Ramos já foram realizadas outras reuniões com equipes da Vigilância Sanitária, Procuradoria do Município e diversas outras que tem por objetivo tomar decisões embasadas em fatos concretos e respaldo legal. A prefeita informa que esta reunião foi muito importante para que sejam acertados alguns detalhes e que ainda haverão outras durante a semana para que, se possível, na sexta-feira (21) já seja redigido um novo Decreto Municipal de abertura turística da ilha, que passará a valer a partir de segunda-feira (24).

Segundo o Secretário de Saúde, Alcendino Ferreira Barbosa, algumas medidas serão aplicadas para a reabertura da Ilha do Superagui, tais como a exigência de passaporte vacinal, limitação de 70% da ocupação dos estabelecimentos comerciais e controle do transporte de turistas já nos pontos de embarque de Paranaguá e Guaraqueçaba. Além disso, será solicitado o apoio da Policia Militar do Paraná para assegurar o cumprimento das regras sanitárias e garantir a segurança de todos.

Sobre o carnaval

A prefeita Lilian Ramos declarou que, em virtude dos dados epidemiológicos que lhes foram apresentados e recomendação da equipe da Saúde, por precaução, o carnaval será cancelado em Guaraqueçaba. A prefeita lembra que no histórico do município comumente já não são realizados blocos, desfiles ou festividades em clubes, mas que ainda assim serão tomadas medidas para que os turistas venham e se divirtam com segurança.

Web Stories