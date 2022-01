O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta sexta-feira (28) o 6º Boletim de Balneabilidade do Litoral e Costa Oeste desta temporada do Verão Paraná – Viva a Vida. Um dos destaques, de acordo com análise da qualidade da água, é que o local que se encontrava impróprio na Ilha do Mel, no Litoral, não apresenta mais riscos e está liberado para banho e prática de esportes.

O monitoramento é realizado na temporada de verão, quando existe maior fluxo de veranistas em 66 pontos do Litoral (49), Costa Oeste (16) e Costa Norte (1). Nesta semana a análise indica que sete dos 66 pontos analisados estão impróprios.

Além disso, os boletins, divulgados toda sexta-feira, indicam 10 pontos de foz dos rios no Litoral, que chegam ao mar como impróprios, pois drenam áreas urbanas.

O contato com a água nesses locais pode acarretar risco à saúde humana, causando problemas como otites, gastrenterites, dermatites. “As pessoas que estiverem passando as férias nesses locais podem considerar que onde existem bandeiras azuis, o contato com a água é considerado mais seguro, garantindo uma temporada saudável a toda a família”, destaca a bióloga Christine da Fonseca Xavier, chefe de Divisão de Monitoramento do IAT.

A análise laboratorial é feita de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000. Neste ano, o IAT irá disponibilizar 11 Boletins ao longo da temporada, até a sexta-feira seguinte ao feriado de Carnaval.

Lugares impróprios para banho

Nesta semana, sete locais são indicados como impróprios. Em Matinhos, seguem impróprios à esquerda do Morro na Praia Central, próximo ao Posto Salva Vidas da Rua Londrina, e também na Rua Jacarezinho, ambos na Praia Brava.

Já em Guaratuba, seguem com indicação imprópria o local à esquerda da Rua Ponta Grossa e na Rua Frederico Nascimento (praia de Caieiras). Ainda no Litoral, Ponta da Pita, em Antonina, mantém o histórico de local impróprio para banho.

Na Costa Oeste, a praia de água doce de São Miguel do Iguaçu está com indicação imprópria, de acordo com o 6º Boletim de Balneabilidade.

Confira os boletins atualizados

Os Boletins são atualizados toda sexta-feira no site www.iat.pr.gov.br, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o APP chamado “Balneabilidade Estado do Paraná” e acessar as informações do celular.

