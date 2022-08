Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço ficaram intactos após um incêndio registrado em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná. O incêndio ocorreu em uma residência na madrugada de segunda-feira (29). Ninguém saiu ferido.

Na imagem que foi compartilhada pela equipe do Corpo de Bombeiros, percebe-se que cômodo ficou prejudicado pelo fogo, mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida e o terço aparecem intactos, sem dano algum.

Casa com partes de madeira

A casa de aproximadamente 40 metros quadrados, teve quarto e a sala afetados, pois tinham partes rodeadas por madeira. Vizinhos ajudaram a controlar o incêndio com mangueiras de jardim, e evitaram que as chamas fossem para o segundo andar do imóvel.

As causas do incêndio não foram divulgadas.