A vereadora de Curitiba eleita Deputada Federal, Carol Dartora (PT), denunciou em sua rede social uma agressão à um morador de rua, que segundo ela foi um ato racista. As imagens do vídeo da última terça-feira (22) mostram Odivaldo Carlos da Silva andando pela calçada da rua Doutor Faivre quando foi agredido por um homem, identificado pela polícia como Paulo Cezar Bezerra da Silva

Paulo estava armado com um cassetete e uma faca, e estava acompanhado de seu cachorro. Quando chega perto do homem que é músico de profissão, o agressor ordena ao cachorro para atacá-lo e em seguida começa as agressões.

“Mais uma vez aquilo que a gente tanto denúncia se explicita nesse vídeo. Essa violência racista que fica impune, foi uma violência que aconteceu durante o mês da Consciência Negra”, afirmou para a Tribuna do Paraná.

Veja as imagens do momento da agressão:

https://www.instagram.com/reel/ClZ2n_jAGrT/?igshid=OTRmMjhlYjM%3D

No Boletim de Ocorrência há registro de que a vítima sofreu golpes na cabeça, na nuca, no peito e teve um dente quebrado. E que enquanto o agressor o atacava dizia frases como ”é morador de rua, tem que apanhar”. O músico recebeu atendimento no Siate e depois foi encaminhado para o hospital.

“Não é possível que a gente tenha pessoas como essa armada com cassetete, com um cachorro promovendo esse tipo de violência contra as pessoas que vivem na cidade de Curitiba. E sim, pessoas negras fazem parte dessa sociedade, vivem em Curitiba, merecem, exigem e devem ser respeitos. As autoridades têm que se movimentar pra punir essa situação tão bárbara que aconteceu na nossa cidade”, protestou a vereadora.

A audiência sobre o caso, que está sendo tratado como lesão corporal pela polícia, ficou marcada para 2023.

Agressor chegou a ser levado para a delegacia

A identificação do agressor foi possível porque no mesmo momento em que Odivaldo fazia a denúncia pelas agressões, o COPOM, Centro de Operações Policiais Militares, recebeu outro chamado “informando que o indivíduo estaria tumultuando nas proximidades, “com as características do acusado e com um cachorro”, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

Na abordagem policial foram encontrados o cassetete e uma faca. Em seguida ele foi levado para a delegacia, mas não há informações se permanece preso.

Pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, uma outra leitora disse que o rapaz que agrediu o morador de rua foi visto em um restaurante próximo na região, com as mesmas roupas e o cachorro. Ele dizia que era de Aracaju. Se você também tem uma denúncia par fazer, entre em contato com a Tribuna pelo (41) 9 9683-9504.