A rede imobiliária Apolar realizou na primeira semana de fevereiro a entrega de um empreendimento em Curitiba com unidades para a Cohab. O edifício New Residence fica no Centro da capital e várias unidades foram comercializadas para inscritos na fila da Cohab e financiadas pelo programa Casa Verde e Amarela.

O empreendimento representa uma oportunidade de habitar a região central da cidade, já que a maioria dos conjuntos ofertados para o público da Cohab e do programa do Governo Federal ficam em bairros mais afastados.

Localizado na Rua Comendador Macedo, próximo a várias facilidades como mercado, farmácia, panificadora, terminal de ônibus e comércio em geral, o empreendimento, parceria entre a Apolar e uma incorporadora, teve 100% das unidades vendidas antes mesmo de sua conclusão. Além das aquisições via Cohab e Casa Verde e Amarela, a Apolar comercializou apartamentos do New Residence por meio de outros tipos de financiamento e até mesmo com pagamento à vista.

“O New Residence vai ao encontro de um dos principais objetivos da Apolar atualmente, que é contribuir para a revitalização da região do Centro de Curitiba a exemplo do que já tem sido idealizado pela Associação Comercial do Paraná (ACP) e pelo Instituo de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Novos empreendimentos acabam inspirando e mobilizando todo o entorno a se renovar também”, comenta Jean Michel Galiano, diretor da rede.

No fim de 2021, a Apolar lançou outra iniciativa com esse propósito de levar mais vida ao Centro da capital: um projeto de retrofit para repaginar, interna e externamente, um antigo prédio comercial instalado na Rua Tibagi, número 779, que estava desabitado. O prédio de 10 andares tem seis unidades por andar, totalizando 60 apartamentos no estilo studio. Todas as unidades estão prontas para locação, com opções mobiliadas ou semi-mobiliadas, e há um showroom em funcionamento no próprio edifício.

New Residence

Localizado na Rua Comendador Macedo, número 63, o New Residence possui 90 apartamentos no total, entre studios e plantas com um dormitório, e atrativos como academia, lavanderia completa e dois espaços gourmet. 39 unidades foram comercializadas com preço diferenciado e condições especiais para inscritos na Cohab. O público-alvo é bastante variado, indo de casais sem filhos a jovens solteiros, passando por estudantes e idosos que já moram sozinhos.

New Faivre

Com 100% dos apartamentos comercializados antes mesmo da conclusão da obra, o case de sucesso que foi o New Residence levou a Apolar a investir em outro empreendimento similar, o New Faivre, na Rua Dr. Faivre, número 1044, também no Centro da capital paranaense. Com 15 pavimentos e 162 unidades, que se dividem entre plantas de um quarto e studios, o prédio também vai contar com apartamentos que poderão ser financiados para inscritos na Cohab. Os diferenciais do New Faivre incluem coworking, sala de reuniões e espaço estética, fora academia, lavanderia, salão de festas, salão de jogos, bicicletário e espaço gourmet.

Sobre a Apolar Imóveis

Fundada em 1969 por Joseph Galiano, a Apolar Imóveis se tornou referência no mercado imobiliário, ganhando sete vezes o prêmio ABF de franchising brasileiro pelo seu modelo de franquia e pelas suas inovações no segmento. São mais de 70 lojas espalhadas estrategicamente pelos estados do Paraná e Santa Catarina, totalizando mais de 20 mil imóveis cadastrados, entre locados e disponíveis para vendas e locação.