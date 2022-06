O último imóvel da massa falida da Vidraçaria Cometa vai novamente a leilão dia 17 de junho. A área, de 14,7 mil metros quadrados e com três barracões na Avenida Dário Lopes dos Santos, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, tem lance inicial de R$ 22,2 milhões. A propriedade tem 4,1 mil metros quadrados de área construída.

Se o imóvel não for vendido na primeira rodada de negociação, um novo leilão será agendado dia 24 de junho com lance mínimo de 50% do valor inicial, totalizando R$ 11,1 milhões.

O síndico da massa falida da vidraçaria, o advogado Brazílio Bacellar Neto, explica, que por determinação da Justiça, o dinheiro da venda será para pagamento de credores. “O valor não vai ser suficiente para pagar juros das dívidas”, explica o advogado.

Essa não é a primeira vez que o imóvel vai a leilão. Já houve outras 15 tentativas de leiloar a propriedade. A última em 2020, quando o lance inicial era de R$ 18,5 milhões.

Mais tradicional marca do setor na capital à época, a Vidraçaria Cometa entrou em falência há 23 anos. Após dívidas, o grupo teve de fechar a empresa em 1999 e vender quatro imóveis que detinha. Entre eles, a sede administrativa, cujo imóvel é ao lado do Mercado Municipal na Avenida Sete de Setembro. Também foram leiloados um imóvel da fábrica na CIC e uma fazenda.

O nome “Vidraçaria Cometa” é utilizado atualmente em outro empreendimento por parte da família proprietária da marca original. Porém, o advogado da massa falida explica que o nome é apenas fantasia.

Oportunidade de negócios

Responsável pela negociação no dia 17, o leiloeiro Helcio Kronberg acredita que se o imóvel for vendido será recuperado, ajudando na reconfiguração do bairro. A poucas quadras do parque Jardim Botânico, o imóvel está em uma região para onde grandes empresas têm levado suas sedes, como o grupo O Boticário, que tem escritórios administrativos na mesma rua.

“Depois da venda, é provável que o investidor arrematante modifique a configuração do bairro, trazendo novos empreendimentos e investimentos para um imóvel com essas características, pois é um dos últimos imóveis com esse porte em um bairro de Curitiba”, avalia o leiloeiro.

Em 2018, reportagem da Tribuna do Paraná publicada pela Gazeta do Povo mostrava o estado de abandono do imóvel da propriedade no Jardim Botânico. Com acúmulo de lixo e entulhos, o espaço era utilizado por traficantes e usuários de drogas.

Visitas ao bem podem ser feitas mediante agendamento com o síndico, Brazilio Bacellar Neto pelo número (41) 3352-8363. Ou, ainda, com o leiloeiro por pelo telefone (41) 3233-1077. Para participar do leilão remotamente, os interessados devem se cadastrar no site da Kronberg Leilões.

