O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vai leiloar um imóvel industrial em Curitiba, cujo terreno tem área de 98.605,62 metros quadrados, além 7.863 metros quadrados de área construída.

O lance mínimo é de R$ 47.345.208,00. O leilão ocorrerá em 21 de junho, às 13h30, na sede do banco na Capital. A sessão publica será na Avenida João Gualberto, 570.

O imóvel industrial fica na Rua João Chede, 1955, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), próximo à New Holland.

As condições são à vista ou a prazo, com entrada mínima de 20%, podendo o saldo ser parcelado em até 120 parcelas mensais, iguais e consecutivas, reajustadas com juros de 4,0% ao ano e atualização monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (IPCA/IBGE).

