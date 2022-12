A representante de atendimento Michele Cristine Todoroski Cerqueira Lima, 44 anos, precisou passar por uma cirurgia de retirada de útero, em agosto deste ano, em Curitiba, e protocolou o pedido de afastamento do trabalho no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela tem direito ao benefício previdenciário por trabalhar registrada.

Só que a abertura do protocolo foi no dia 2 de setembro e, segundo a Michele, o pedido ainda não foi analisado e ela está “desesperada”. Sem poder retornar ao trabalho, até ser liberada pelo órgão, a profissional não recebe salário há três meses e corre o risco de ser despejada de onde mora por não conseguir pagar o aluguel.

“Estou mesmo desesperada. A proprietária me deu até janeiro do ano que vem para sair da casa. Eu tento contato com o INSS, desde setembro, e a resposta é a mesma, que o pedido está em análise. Não posso voltar para a empresa, ainda corro o risco de perder o emprego. A empresa fez a parte dela, cumpriu o compromisso dos primeiros quinze dias de afastamento, como é o correto. Depois disso, precisei de mais uns dias afastada, para me recuperar da cirurgia. Aí, é com o INSS. Não sei mais a quem recorrer”, lamenta.

Além da situação delicada de ter que passar por uma cirurgia de retirada de útero, a Michele conta que tem dificuldade até para comprar comida. “A apoio que tive de amigos, no início, já não é mais possível. Estou me sentindo humilhada”, disse.

Auxílio-doença

Segundo o site do INSS, “o Auxílio-Doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente”.

No caso da Michele Cerqueira, ela realizou a cirurgia de retirada do útero no dia 15 de agosto deste ano. De acordo com as regras previdenciárias, pela empresa onde trabalha, ela teve direito ao afastamento até o dia 29 de agosto, recebendo salário. Após esse período, com o médico solicitando mais 15 dias de recuperação, Michele teve que recorrer ao INSS, de acordo com as regras.

“É a primeira vez que preciso desse auxílio. Só que eu me recuperei e poderia estar trabalhando. Como o INSS não anda com o processo, a empresa não pode me receber de volta e eu não recebo o auxílio e nem salário desde setembro. Não aguento mais essa situação. Por que o processo não anda? Por que demora tanto? Alguém tem que fazer alguma coisa”, reclama.

Fila do INSS soma 5 milhões pelo país. Injustiça!

O dado que mais preocupa é o de que há hoje 5 milhões de processos em análise no INSS que já estouraram o prazo de 45 dias para que fossem resolvidos.

Além da injustiça de obrigar um cidadão a esperar mais do que o razoável por uma resposta do órgão, o atraso gera juros para o Estado, que terá que desembolsar mais dinheiro quando o benefício enfim começar a ser pago.

A reportagem da Tribuna do Paraná tentou contato com o INSS na segunda e terça-feira (05 e 06) por e-mail e telefone, mas não recebeu resposta por e-mail e não foi atendida por telefone.

