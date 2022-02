Motoristas que trafegam pela região do Pilarzinho, em Curitiba, devem ficar atentos. A equipe de manutenção da prefeitura de Curitiba realiza obras no asfalto do cruzamento entre duas importantes ruas do bairro.

A manutenção ocorre no encontro entre a Rua Santa Cecília (sentido Abranches) que está bloqueada, com a R. Des. Hugo Simas, para realização de obras de manutenção.

Quem tiver que circular pelo trecho por fazer desvio pela Rua Professor José Moscalewski.

Agentes da Setran estão no local para orientar o trânsito.

Motoristas precisam ficar atentos às mudanças. Foto: Setran.