Motoristas que transitam pela região central de Curitiba devem ficar atentos na região da Rua Mariano Torres, Centro da cidade. Uma obra bloqueia por completo uma das faixas da rua, que segue sentido Passeio Público, nesta quarta-feira (26).

Segundo a prefeitura de Curitiba a pista da direita Mariano Torres segue parcialmente bloqueada no cruzamento com a Rua Nilo Cairo. O objetivo é a realização de obras de manutenção do asfalto.

Além deste trecho há bloqueio no cruzamento da rua Comendador Macedo com a rua Francisco Torres.

Em ambos os casos agentes da Setran no local orientando os motoristas e não há previsão de liberação.

