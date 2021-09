Os pedestres que costumam utilizar a Avenida Agostinho Leão Junior, no trecho entre as ruas Luiz Leão e Maria Clara, no Alto da Glória, e a Rua Mateus Leme, a partir do encontro com a Rua Inácio Lustosa, no São Francisco, até a esquina com a Rua Evaldo Wendler, no São Lourenço, ganharão mais conforto visual e ampliação da sensação de segurança ao caminhar no período noturno. As vias estão recebendo novos equipamentos de iluminação pública.

Sob a coordenação do Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, estão em andamento deste sexta-feira (10) os serviços de implantação de postes poliméricos, luminárias de LED e da rede subterrânea de energia elétrica. O novo sistema consome cerca de 50% menos energia e tem vida útil de até 5 anos, características oferecidas pela tecnologia dos equipamentos de LED.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, a previsão de conclusão dos trabalhos se dará em tempos distintos por conta da diferença nas extensões dos serviços.

“Na Avenida Agostinho Leão Junior, temos a previsão de entregar as melhorias em 10 dias. Como o trecho em execução na Rua Mateus Leme é maior, devemos concluir as benfeitorias em até 60 dias. Os pedestres perceberão o avanço da qualidade da iluminação depois que as obras estiverem prontas”, apontou Rodrigo Rodrigues.

De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação, Tony Malheiros, na Avenida Agostinho Leão Junior, serão instalados 31 postes poliméricos de 5 metros de altura com luminárias decorativas de LED com 60 watts de potência. Também serão substituídas 21 luminárias viárias de vapor metálico com 250 watts de potência por luminárias de LED com 120 watts de potência.

Ainda na Agostinho Leão Junior, ocorrerá a instalação de 4 luminárias de LED sustentadas por braços virados para a calçada, próximas aos pontos de ônibus, na quadra entre as ruas Luiz Leão e Doutor Faivre.

Para a Rua Mateus Leme, conforme explica Malheiros, está programada a colocação de 200 postes poliméricos de 5 metros de altura com luminárias de LED de 55 watts de potência.