Um acidente que lembrou uma cena de cinema marcou a noite de sábado (5) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Um Fiat Palio passou direto por um cruzamento na Rua Silas Salém, bateu no barranco e caiu de uma altura de dez metros sobre o telhado de uma garagem que tinha um BMW branco estacionado. O acidente foi no bairro Jardim Esplanada. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da ocorrência. Motorista teve ferimentos leves.

Segundo publicou o portal G1 Paraná, o carro passava por uma rua asfaltada e não parou no cruzamento com uma rua de terra. O local atingido foi a garagem de uma casa, que fica dentro do pátio de uma empresa. O dono da empresa e morador da casa tem 68 anos e mora sozinho na residência. Aparentemente trata-se de uma BMW Z4 conversível ano 2012, avaliada em aproximadamente R$ 202 mil, segundo a tabela Fipe Automóveis.

Motorista do Palio teve ferimentos leves após carro voar e cair mais de 10 metros de altura em cima do telhado da garagem da BMW. Foto: Reprodução/G1.

Conforme o G1, o homem estava em um cômodo ao lado da garagem. A divisão de cômodos entre o local em que o carro caiu no telhado é um quarto, que também teve uma parte destruída com o impacto da batida.

O motorista, conforme o G1, foi atendido pelo Samu. A casa fica a cerca de 20 metros de distância do cruzamento onde ocorreu o acidente. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Uma investigação deve determinar as causas. O dono da casa não se feriu.

