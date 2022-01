Uma imagem postada nas redes sociais do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chamou a atenção. Uma multidão aglomerada na Praia Mansa, em Caiobá, no litoral do Paraná, acompanhou, na tarde deste sábado (1º), o atendimento de um homem que bateu com as costas fortemente na água após pular de uma pedra.

Na imagem, é possível perceber que o helicóptero está no meio dos veranistas e do alto percebe-se centenas de guardas-sóis, pessoas no mar e até praticando esporte. O trabalho dos oficiais ocorreu próximo das 17h quando receberam o comunicado do acidente e, em menos de 10 minutos, já estavam no local informado com o Falcão 08, aeronave da PM.

Vídeos divulgados pela PM mostram a dificuldade dos militares em conseguir se aproximar devido à quantidade enorme de banhistas. Salva Vidas acabam orientando a aeronave que consegue um espaço em meio à praia lotada.

“Mar de gente” chegou atenção no resgate feito neste sábado no litoral paranaense. Foto: Reprodução/ BPMOA.

E o resgate?

Quanto ao homem que foi socorrido tem 49 anos e foi encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá com suspeita de lesão de medula.

Como funcionao BPMOA?

Diariamente, uma equipe de policiais militares e profissionais da saúde ficam de plantão no hangar do Aeroporto do Bacacheri. Quando os operadores aerotáticos recebem uma ocorrência, já fazem a triagem. Caso percebam que a situação necessite urgência, uma das equipes de aeronave é acionada. As equipes do BPMOA têm total autonomia para levantar voo. Ou seja, não precisam nem da liberação do comando-geral da PM e nem esperar o pedido de ajuda de outros órgãos de segurança. São considerados os anjos da corporação e tem como princípio ajudar os outros a viver.

Um dos helicópteros mais acionados em Curitiba é o Falcão 4, de fabricação francesa e que desde 2011 integra a frota do BPMOA. É um modelo Airbus EC 130B4, com a maior cabine de sua classe e com velocidade que chega a 300 km/h.

Em ações de resgate médico, o Falcão 4 decola com piloto, copiloto, um coordenador de operação aérea, um médico e um enfermeiro. Dois bancos foram substituídos por uma maca e um kit aeromédico, que inclui malas de atendimento a trauma, cardioversor, cilindros e máscaras de oxigênio. Monitores também podem ser acoplados próximo à cabine. O peso total da aeronave pode chegar a 1,5 tonelada, incluindo todos os equipamentos.

O verão é um dos períodos de mais trabalho do BPMOA. Além dos acidentes nas estradas que aumentam, o movimento de pessoas nas praias em períodos de pico como ano novo e carnaval, também aumentam os salvamentos de afogados. Nesse sentindo é essencial ficar atento e respeitar os locais monitorados por guarda-vidas e prestar atenção nas indicações das bandeiras no mar.

