Imagens aéreas divulgadas nesta terça-feira (29), pelo Gabinete de Crise criado pelo governo do Paraná, dão a dimensão da tragédia na Serra do Mar, na região do município de Guaratuba (PR), após o deslizamento de terra na BR-376, no quilômetro 669. No local, uma morte já foi confirmada e ao menos 15 veículos estão sob a terra.

Nas imagens é possível ver carros, caminhões, carretas e contêineres, parte deles ainda na pista da rodovia, e outros caídos no barranco, após serem arrastados pela força da lama. Forças de segurança do Paraná estimam que muitos veículos estão soterrados e que “não há como precisar quantos veículos, nem quantas pessoas estão dentro deles“, disse o Coronel Fernando, da Defesa Civil do Paraná, em entrevista coletiva, na manhã desta terça.

Na região atuam equipes formadas por policiais militares, bombeiros, Defesa Civil do Paraná, Polícia Rodoviária Federal e concessionária Arteris Litoral Sul. Bombeiros e cães farejadores de Santa Catarina também estão no local.

Equipes da Defesa Civil do Paraná trabalham com geólogos e engenheiros para avaliação do local para que se possam iniciar os resgates. Ainda chove na região, que considerada de alto risco, há um volume grande de massa sobre a via. Por isso, ainda não há detalhes sobre números de veículos atingidos e vítimas. Há ainda um alerta vermelho de chuvas fortes em vigor, segundo o Inmet.

Foto: Gabinete de Crise/AEN.

“Estamos trabalhando desde o começo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, de maneira coordenada prezando pela segurança. Será um trabalho de longo prazo. Nós vamos ter que estudar saída, estuda viabilidades de manter o acesso para o litoral de maneira mais segura para nossa população”, disse o Coronel Fernando, da Defesa Civil.

Segundo ele os deslizamentos são reflexos do excesso de chuvas que têm ocorrido na região como um todo, “é uma área de bastante vulnerabilidade técnica que necessitam obras de contenção. Tanto que a concessionária estava fazendo obras no local prevendo e sabendo desse risco”, completou.

O volume de terra é muito grande sobre a rodovia há ainda o risco do asfalto ceder, por isso também a restrição do acesso, inclusive das equipes de resgate no local.

São quantos feridos? Ainda não é possível saber!

O líder da Defesa Civil do Paraná ressaltou que ainda é cedo precisar esta informação. “Temos uma projeção visual de alguns caminhões e veículos, obviamente, que esse número pode aumentar, temos uma grande massa de terra sobre a pista e não temos condições de precisar quantos veículos são, nem quantas pessoas estavam nestes veículos. Esse trabalho vai ser iniciado assim que nós tivermos segurança no local, em uma decisão em conjunto o Corpo de Bombeiros e os demais órgãos”, disse.

Gabinete de crise

O governador Ratinho Junior determinou, na manhã desta terça-feira, a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões e atendimento às vítimas dos deslizamentos de terra na BR-376 e nas demais rodovias do Paraná, causados pelas chuvas intensas que atingem o Estado ao longo do mês.

O governador pediu para a Casa Civil um decreto emergencial para garantir a estrutura e os equipamentos para fazer o resgate das vítimas e trabalhar na desobstrução das vias. “Esse gabinete de crise vai nos ajudar a ter agilidade nessas respostas, além de atender as vítimas da melhor forma possível. O trabalho será coordenado pelas forças de segurança”, disse Ratinho Junior.

* Reportagem em atualização

Imagens mostram a tragédia de dia. Foram 15 veículos envolvidos. Foto: Reprodução/CBMPR

