Quatro passageiros ficaram feridos nesta quinta-feira (22) quando um caminhão que transportava uma viga de ferro colidiu com um ônibus alimentador no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O acidente aconteceu na Rua Raul Pompéia, no Conjunto Caiuá, por volta das 9h da manhã e assustou os passageiros do ônibus e os moradores da região, já que a viga que era transportada quebrou o vidro e invadiu o coletivo.

A ferragem, que entrou no ônibus pelo vidro traseiro, por pouco não provoca uma tragédia. Por sorte, as quatro pessoas feridas tiveram apenas escoriações. O Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) atendeu a ocorrência. O trânsito ficou parcialmente interrompido na via, mas logo foi liberado.

Foto: Reprodução / Whatsapp