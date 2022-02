Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um grave acidente na noite de segunda-feira (21), entre três carros e dois caminhões, na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As imagens são impressionantes e mostram um verdadeiro cenário de destruição. Um dos carros envolvidos no acidente ficou completamente esmagado entre os caminhões. As imagens são tão fortes que até lembram o trágico acidente ocorrido também na BR-277, no dia 13 de julho de 2016, quando seis pessoas morreram após a explosão de um caminhão com Etanol.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois carros bateram e ficaram na pista. Em seguida, um caminhão tentou desviar, mas um outro carro e um outro caminhão não conseguiram parar. O carro ficou prensado entre os dois caminhões (veja a imagem abaixo). Com o forte impacto, o casal que estava no carro ficou prensado entre os dois caminhões e morreu no local.

O carro ficou prensado entre os dois caminhões; casal que estava no veículo morreu. Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal.

“O acidente envolveu uma carreta com óleo vegetal vazio e outra carreta com equipamento motomecanizado e gerou um incêndio”, disse o capitão Romaniuk do Corpo de Bombeiros para a RPC.

O motorista do caminhão que bateu atrás do carro e o condutor de um outro carro envolvido tiveram ferimentos considerados moderados e foram encaminhados ao hospital. O trecho da rodovia chegou a ser totalmente interditado para o atendimento ao acidente. A pista foi liberada no início da manhã desta terça-feira (22).

Batidas e fogo

Conforme relatou o capitão Romaniuk, após o impacto, o fogo começou entre os veículos e chamou a atenção de quem passava no local. Os bombeiros foram acionados para evitar a propagação das labaredas.

Tragédia na BR-277

A cena lembrou a tragédia de 3 de julho de 2016, quando um caminhão descia a Serra do Mar com 44 mil litros de etanol quando perdeu o controle em uma curva. O caminhão bateu contra um carro e perdeu a carreta carregada com o etanol, que explodiu ao acertar outros veículos. Seis pessoas morreram e 14 ficaram feridas na época.

Tragédia ocorrida em 2016 na BR-277 deixou seis pessoas mortas e um rastro de destruição. Foto: Arquivo/Daniel Castellano/Tribuna do Paraná.