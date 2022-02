Um motorista de um Fiat Uno virou notícia na tarde de sexta-feira (18) ao ser pego pela Polícia Militar (PM) carregando uma lixeira gigante amarrada no capô do carro. A cena – que pode ser considerada quase inacreditável – ocorreu em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, e deixou indignados os policiais do Pelotão de Polícia de Trânsito (PPTRAN) do 22.º Batalhão da PM. Em um vídeo que circula pela internet, é possível ver que nem a equipe da PM acredita no que vê. (Veja mais imagens abaixo).

A ocorrência foi registrada por volta das 17h, em uma esquina da Avenida Colombo com a Estrada da Ribeira. Nas imagens, é possível ver que o carro está quase que totalmente lotado de coisas até o porta-malas. A lixeira é de um modelo que costuma ficar do lado externo de condomínios. O material parece ser de latão e ela está amarrada na parte da frente do veículo, cobrindo a visão do motorista pelo para-brisa.

Carro estava cheio de outros materiais. Foto: Reprodução/Redes Sociais

No momento da abordagem, os policiais se mostram surpresos. Mesmo com o absurdo da cena, o motorista disse à equipe que estava conseguindo enxergar. Ele não tinha habilitação, mas o Fiat Uno estava com a documentação em dia.

O veículo foi liberado para uma pessoa habilitada após ser descarregado.

Detalhe da lixeira levada pelo motorista do Uno. Foto: Reprodução/Redes Sociais