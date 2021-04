Um incêndio de grandes proporções está consumindo barracões de uma fábrica de produtos de plástico Cielo, localizada na cidade de Fazenda Rio Grande, região Metropolitana de Curitiba. O fogo começou por volta das 4h na empresa que fica na avenida das Indústrias, no bairro Eucaliptos. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados ao local para ajudar no combate às chamas.

Ainda não se tem informações sobre feridos.