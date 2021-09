Um incêndio em um imóvel abandonado na Rua Carlos Cavalcanti, no bairro São Francisco, em Curitiba, deixa a região Central de Curitiba fechada em alguns pontos. O incêndio foi registrado pelos Bombeiros no começo da tarde desta quarta-feira (15). A casa destruída pelas chamas fica ao lado da Junta Comercial do Paraná e tinha no momento das chamas três moradores de rua e seus cachorros. Os animais não resistiram às chamas.

O imóvel abandonado teve a queda do telhado devido às chamas e o Corpo de Bombeiros está no local com dois caminhões, trabalhando no combate às chamas.

“A princípio três moradores de situação de rua botaram fogo lá dentro, mas conseguiram sair. No entanto os cachorros deles ficaram no fogo. Os Bombeiros estão na fase de contenção, pois a casa é abandonada e estava caindo aos pedaços. A equipe da Guarda Municipal e dos Bombeiros tiveram que se afastar, pois a fiação chegou a cair na calçada”, explicou Ronaldo Rangel, da Guarda Municipal de Curitiba.

A Guarda Municipal orienta o trânsito aos motoristas que devem procurar outros acessos, especialmente na Rua Mateus Leme, trecho com enorme movimento na hora do almoço. Até o momento, nenhuma informação de feridos.

“Trabalhamos na sede, mas ao lado fica o arquivo da Junta Comercial e o estacionamento com os veículos das pessoas. Espero que não se avance, pois a documentação física fica ao lado”, disse Gisele, que trabalha na Junta, em entrevista para o Meio Dia Paraná.

