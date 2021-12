Uma família que perdeu tudo num incêndio em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, criou uma vaquinha na internet para conseguir dinheiro para recuperar tudo que perderam. O incidente foi no dia 22 de dezembro, após uma chuva forte que, segundo a família, causou um curto circuito que deu início ao incêndio.

Eles perderam bens materiais e, infelizmente, não conseguiram ter tempo para resgatar o cachorrinho Doubby, que acabou não resistindo às chamas.

“Ainda estamos em choque, processando todas as informações. Perdemos tudo, mas o nosso Doubby era como se fosse nosso filho. Não tenho palavras para descrever o nosso sentimento. É uma perda irreparável”, desabafa o consultor de beleza Alexandre Daudt de Oliveira, 23 anos.

+ Leia mais: Delegacia móvel vai atender veranistas no Litoral do PR no fim de semana do Natal

Alexandre Oliveira morava com a namorada e consultora de vendas Jessica Aline da Silva de Freitas, 23 anos, o tio e cobrador de ônibus Ademir Rodrigues Petrauskas, 48 anos, e o Doubby. “Se pensarmos na questão financeira, os pequenos sonhos que estávamos realizando se perderam. A televisão ainda estamos pagando, cozinha nova, os nossos sofás. É triste”, diz o sobrinho.

Na tentativa de dar um reforço financeiro para o recomeço, uma prima deles teve a ideia de criar uma vaquinha on-line. Até às 13 horas desta sexta-feira (24), a vaquinha já tinha arrecadado cerca de R$ 5 mil, com 94 apoiadores. A meta é chegar aos R$ 50 mil. “Será de grande ajuda”, pede Oliveira.

O jovem trabalha em um shopping localizado no Tarumã, em Curitiba. Ele estava trabalhando quando soube do incêndio, por meio da ligação de vizinhos. “Não dava para acreditar que era verdade. Infelizmente, era”, conta.

Para colaborar com a família, o acesso à vaquinha on-line pode ser feito por este link.

Web Stories