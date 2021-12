Um incêndio de grandes proporções destruiu o galpão de uma grande transportadora em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O incêndio, que começou por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (03), foi tão grande que até no Bairro Alto era possível ver a fumaça e o cheiro forte. A empresa fica na Avenida Maringá, local com várias transportadoras.

A empresa trabalha como um depósito para uma grande rede varejista e concentra produtos que são recolhidos por entregadores autônomos que vão até o local para buscar os produtos e fazer as entregas. As informações apontam que no logal havia muitos produtos eletrônicos como notebooks e celulares.

Cerca de quarenta funcionários estavam trabalhando no local, que é 24 horas, e não há informações de feridos. O local que foi destruído pelas chamas é um centro de distribuição de uma empresa de varejo que atua em todo o Brasil. E, nesta época do ano, as entregas estão a todo o vapor por conta das compras de black friday da semana anterior.

Os bombeiros atenderam a ocorrência por certa de três horas e, até por volta das 7h15, era feito o trabalho de rescaldo das chamas.

No momento do incêndio 40 pessoas estavam trabalhando no local. Foto: Reprodução/Tony Mattoso/RPC.

