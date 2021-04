Um incêndio de causas ainda desconhecidas atingiu uma lanchonete e parte de uma farmácia, localizadas no terminal de ônibus Cachoeira, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira por volta das 4 horas.

Segundo o proprietário da lanchonete, logo que o fogo começou, ele tentou controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, sem sucesso. Com a chegada das equipes, o terminal foi parcialmente interditado até que a situação fosse controlada. Informações dariam conta de que nenhum dos proprietários prejudicados têm seguro.

O incêndio foi apagado já no início da manhã desta quarta-feira e o terminal já foi liberado. Uma perícia deve investigar as causas do incidente.