Um hangar do Aeroporto do Bacacheri pegou fogo na noite desta terça-feira. Ainda não se sabe o que causou ou iniciou o incêndio, nem se alguma aeronave foi atingida, mas segundo as imagens que a Tribuna recebeu as labaredas destruíram boa parte da estrutura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e pelo menos duas viaturas foram deslocadas até o local. Pessoas que estavam num bar localizado nas redondezas foram retirados por segurança.