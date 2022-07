Um incêndio em Curitiba atingiu, na noite de sábado (2), o espaço de convivência de um Centro de Umbanda, localizado na Rua Lodovico Geronazzo, no Boa Vista. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, um local de aproximadamente 50 metros quadrados foi consumido pelas chamas, mas o incêndio foi controlado.

+ Leia mais: 40 ruas da regional do Tatuquara recebem asfalto no lugar de saibro

Conforme a administração do Centro de Umbanda, de nome Terreiro Paity Payrá, as áreas da cantina, banheiros e da convivência das pessoas para o atendimento, em geral, foi danificado. Mas o terreiro, em si, ficou intacto.

A administração não descarta a hipótese do fogo ter começado por intolerância religiosa. “Não tinha como pegar fogo, ali. Não há velas, nem nada. Vamos aguardar as investigações das causas”, disse o pai de santo responsável.

Agora, a expectativa da administração é pela colaboração das pessoas para a reconstrução. O contato com o Centro de Umbanda pode ser feito pelo telefone (41) 99982-2508.

Embora haja a suspeita de intolerância religiosa, ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio. Uma investigação sobre o casa deve ocorrer.