Um incêndio de grandes proporções destruiu um tradicional restaurante de Curitiba. Localizado na Rua Tibagi, no Centro de Curitiba, o Mafalda Café e Bistro estava fechando na hora do incêndio e, por sorte, ninguém ficou ferido.

As chamas começaram por volta das 20h e logo tomaram grandes proporções, assustando, inclusive, vizinhos do entorno. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a dimensão das chamas. A fumaça dominou a vizinhança e o trânsito precisou ser fechado para o combate às chamas.

Ainda nesta manhã havia fumaça saindo do prédio onde funcionada o restaurante Mafalda, em Curitiba. Foto: Reprodução/RPC.

O restaurante estava fechado no momento do incêndio e ninguém ficou ferido.

Nas redes sociais a equipe do restaurante falou sobre o incêndio e agradeceu mensagens de solidariedade. “O Mafalda foi destruído pelo fogo nessa noite de segunda. Ninguém se machucou. Inclusive o beija flor que nasceu esses dias, hoje deixou o ninho. Estamos em choque, arrasados, mas sentindo a vibração de força de todos que gostam daqui. Agradecemos às inúmeras mensagens de solidariedade, carinho apoio. Daremos notícias”, diz o post no perfil no Instagram do restaurante. O restaurante é bastante conhecido por ter um buffet com opções veganas e vegetarianas.

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio.