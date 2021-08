Um incêndio de quatro horas na noite desta sexta-feira (20) no bairro Caximba, em Curitiba, destruiu seis casas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Fundação de Ação Social (FAS) deram assistência para as famílias, que acabaram ficando desalojadas. O prefeito Rafael Greca (DEM), lamentou o ocorrido nas redes sociais e confirmou a ajuda aos prejudicados pelo fogo. Ninguém se feriu.

Segundo a prefeitura, próxima das 19h30 desta sexta, seis residências foram atingidas por um incêndio na Vila Abraão, no Caximba. Com o fogo, três famílias ficaram desalojadas: um grupo familiar composto por 3 adultos, outro com 2 adultos e uma criança e a outro com um adulto, totalizando 7 pessoas desalojadas.

As famílias foram atendidas por equipes da Regional da Defesa Civil do Tatuquara e por agentes da Fundação de Ação Social. As famílias ficaram alojadas em casas de parentes e amigos. Também foram providenciados colchões e cobertores para os atingidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado às 23h30. Na ação, os bombeiros utilizaram uma retroescavadeira para realizar o rescaldo no local.

Local vai virar usina solar

Nas redes sociais do prefeito Rafael Greca, ele reforça que o local vai ser totalmente modificado em projeto socioambiental que está em andamento. Trata-se do projeto Pirâmide Solar do Caximba, que vai gerar energia limpa para a cidade via luz solar. Serão colocados painéis solares em formato de pirâmide. Quando estiver pronta, a usina deve produzir anualmente 18.600 megawatts, o que equivale a 43% da energia consumida por todos os prédios da prefeitura de Curitiba.

