Um incêndio num apartamento de um prédio residencial chamou a atenção dos vizinhos no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Por volta das 15h30 desta segunda-feira (19), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Um dos cômodos do imóvel localizado no 4º e último andar do prédio, que fica na Rua Martim Afonso, acabou pegando fogo.

Segundo os bombeiros, não havia ninguém no apartamento quando o incêndio começou, por isso ninguém se feriu. Uma equipe dos bombeiros segue atendendo a ocorrência. Também não se sabe qual foi a causa do incêndio e a extensão das chamas pelo prédio.