Um incêndio em um veículo dentro de uma borracharia, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, chamou a atenção da vizinhança no início da tarde deste sábado (1.º). As imagens feitas por um morador do bairro mostram a fumaça tomando conta do céu, nas proximidades da Avenida Comendador Franco, número 98. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 13h30.

VIU ESSA? Bar de Curitiba é flagrado com 50 pessoas escondidas no porão em fiscalização da Aifu

Pelas fotos, é possível ver que pelo menos um caminhão dos Bombeiros precisou ir até o local para conter as chamas, antes que o fogo se espalhasse por um imóvel. Segundo a Polícia Militar, o fogo ocorreu em um veículo. Não há informações sobre feridos ou possíveis danos que possam ter ocorrido na borracharia e no veículo.