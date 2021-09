Ao menos cinco carros zero quilômetro foram completamente destruídos após um incêndio atingir parte da carga de oito veículos que eram carregados por uma cegonheira na BR-116, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A carreta carregava veículos da marca Honda, avaliados, em média, em mais de R$ 110 mil cada. O acidente ocorreu por volta das 6h desta quarta-feira (1º), na região do Contorno Leste.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma possível falha no sistema de freios do caminhão pode ter dado início às chamas. Houve uma faísca que fez com que os pneus da carreta pegassem fogo em seguida. O fogo consumiu a carga de trás para frente, consumindo cinco veículos e deixando três intactos.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum outro veículo do Contorno Leste foi atingido e o motorista do caminhão nada sofreu. O trânsito segue normal na rodovia.

Logo após o incêndio o caminhão foi desacoplado da carreta para evitar um prejuízo ainda maior.

Chamas atingiram grande altura por volta das 6h no Contorno Leste, em São José dos Pinhais. Foto: Colaboração/PRF.

