Bombeiros no local!

Um incêndio atinge um barracão em Curitiba, nesta sexta-feira (26), na Rua São Gabriel, no bairro Cajuru. O Corpo de Bombeiros trabalha para controlar as chamas. Segundo informações, o local fica em um terreno onde será realizada uma obra de construção civil.

O fogo, que começou perto do meio dia, atinge o espaço onde são guardados os materiais de construção da obra. Conforme informou o jornal Meio Dia Paraná, da RPC, não há feridos, pois não havia ninguém no barracão quando o fogo começou.

Ainda conforme o jornal, a Rua São Gabriel está interditada para o trânsito de veículos e passagem de pedestres para a realização do trabalho dos bombeiros. As equipes utilizam três caminhões e uma carreta auxiliar para no apoio das ações de controle das chamas.