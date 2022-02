Um incêndio de grandes proporções destruiu na madrugada de sábado (26), várias casas de madeira no bairro Parolin, em Curitiba. Estima-se que ao menos 30 casas foram atingidas pelo fogo. A área tomada pelo incêndio é conhecida como Morro do Sabão. Uma pessoa precisou ser encaminhada a um hospital por intoxicação pela fumaça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio em Curitiba começou próximo das 2h da manhã e, devido à proximidade de uma residência da outra, o fogo se alastrou rapidamente para desespero da comunidade. Foram utilizadas sete viaturas dos Bombeiros com 20 profissionais no combate.

“Realmente à frente do fogo foi difícil combater. A gente teve vítimas de asfixia, que foram transportadas. Difícil acesso, bastante viela, muita subida, o que dificultou o trabalho”, disse o Major Félix em entrevista para o Bom Dia sábado, da RPC.

Como as casas eram muito perto uma das outras, o fogo se alastrou com facilidade. Foto: Colaboração.

No momento do incêndio, as famílias chegaram a tentar apagar as chamas, mas sem êxito. Em alguns casos, os adultos recolheram apenas documentos e objetos pessoais dentro de casa antes da estrutura ser consumida por completo pelas chamas. A fumaça vinda da queima dos objetos pode ser observado em vários bairros de Curitiba.

Fumaça do grave incêndio pôde ser vista de vários locais de Curitiba. Foto: Reprodução.

Famílias atendidas

Em nota, a prefeitura de Curitiba informou que equipes da Defesa Civil, Fundação de Ação Social (FAS) e Administração Regional Portão estão mobilizadas no atendimento a 30 famílias atingidas por um incêndio em suas residências. As famílias estão sendo atendidas no CRAS Parolin, que está realizando a distribuição de roupas, colchão, lona, água e cestas básicas. Somente um casal de família solicitou abrigo.

Servidores municipais e bombeiros continuam no local acompanhando possíveis novas situações.