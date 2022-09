Uma movimentação de viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (08), chamou a atenção no entorno da Delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Um homem que havia sido preso naquela noite ateou fogo em um colchão, colocando em risco todos que estavam na delegacia.

Assim que as chamas começaram, dentro de uma das celas da delegacia, a fumaça tomou conta da unidade. Um caminhão do Corpo de Bombeiros foi ao local e conseguiu controlar as chamas. Moradores do entorno ficaram assustados com a movimentação de viaturas na delegacia.

Bêbado

O homem responsável pelo incêndio tinha sido preso horas antes por estar dirigindo embriagado. Ele precisou ser encaminhado ao hospital Evangélico para tratamento, já que ele acabou inalando muita fumaça. Fora o preso atendido, ninguém mais se feriu.

