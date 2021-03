Um incêndio em uma garagem localizada na Rua Dr Faivre, nas proximidades da esquina com a Nilo Cairo, no Centro de Curitiba, mobilizou o Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira (19). Muita fumaça foi registrada no local, o que assustou vizinhos.

Os bombeiros foram ao local para controlar as chamas. Não há informações sobre feridos.

Recentemente outro prédio de Curtiba, na Rua Mariano Torres, também acabou sendo incendiado dentro de uma garagem. Antes, em 2018, um prédio na Rua João Negrão passou por uma situação semelhante. Na ocasião uma pessoa acabou precisando de atendimento.

Nevoa tomou conta

Nesta semana um incêndio em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, acabou gerando uma forte névoa que chegou a vários bairros da cidade. Segundo especialista da Universidade Federal do Paraná, o ar de Curitiba neste dia ficou tão poluído que chegou ao mesmo nível de Pequim, na China.