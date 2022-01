Um incêndio mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros na última noite de 2021. A ocorrência foi na Rua Espírito Santo, no bairro Água Verde. Uma casa de madeira foi consumida pelo fogo próximo das 20h da sexta-feira (31). Ninguém saiu ferido.

De acordo com os Bombeiros, a residência teria sido desocupada há 10 dias e alguns moradores em situação de rua passavam algumas horas no local. A rápida ação dos oficiais evitou que as labaredas de fogo pudessem se espalhar pelo terreno e avançar para casas próximas.

Duas viaturas dos Bombeiros foram utilizadas no trabalho para controlar o fogo e fazer o rescaldo para que novos focos de incêndio não venham a oferecer perigo a vizinhança.