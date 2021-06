Um dos mais tradicionais bares do Largo da Ordem, no Centro de Curitiba, teve que enfrentar um incêndio na manhã desta quarta-feira (23). O Largo´s Bar, na esquina da Rua Doutor Claudino dos Santos, teve que recorrer aos bombeiros após uma fritadeira pegar fogo. Ninguém saiu ferido, mas o susto foi grande para o funcionário que estava no local. A fumaça do incêndio pode ser vista de longe.

De acordo com Carlos Skroch, proprietário do Largo´s Bar, o incidente ocorreu perto das 11 horas. “Derreteu a fritadeira, acho que deu um curto circuito e foi chamado os bombeiros. Foi muita fumaça e foi um susto. Só tinha um funcionário no local e ninguém saiu ferido”, relatou Carlos.

O atendimento para esta quarta foi suspenso na hora do almoço, mas o bar vai voltar a atender nas próximas horas. “Estamos atendendo presencialmente conforme orientação das autoridades com a pandemia do coronavírus. Temos uma outra cozinha que vai ser utilizada enquanto não comprar uma nova fritadeira”, ressaltou o proprietário.

