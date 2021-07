Uma família perdeu todos os móveis, pertences e até documentos num incêndio que aconteceu no início da noite desta segunda-feira (5), em Santa Felicidade, em Curitiba. Thayne Alves, de 23 anos, estava de mudança e perdeu tudo o que tinha. Ela é mãe de dois filhos, uma menina de um ano e um menino de 4 anos. Felizmente, ninguém se feriu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos quartos da residência, que tem aproximadamente 60 metros quadrados. Com as chamas, a casa de madeira, localizada na Rua São Carlos com a Pedro Mossolini Gasparin, ficou completamente destruída.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem morre após cair em tanque de frigorífico na Grande Curitiba. Outros dois ficaram feridos

>> Gasolina, diesel e gás de cozinha sofrem reajustes mais uma vez, anuncia Petrobrás

“Possivelmente um curto-circuito. O fogo se alastrou rapidamente. Em ambos os lados também haviam casas de madeira. Chegamos rapidamente e conseguimos salvar as outras. A moradora perdeu geladeira, fogão, cama, tudo o que tinha. Possivelmente até documentação”, revelou o sargento Damásio, do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações dadas pela moradora da casa ao Boa Noite Paraná da RPC, a moradora estava de mudança e havia deixado os dois filhos pequenos na casa da mãe. Enquanto aguardava o caminhão de frete, ela chegou a sair da residência e, poucos minutos depois, quando retornou, viu o vizinho e o primo correndo em direção a sua casa, que já estava em chamas. Por sorte, não havia ninguém no momento do incêndio.

Os Bombeiros ainda trabalham no rescaldo e, embora haja suspeita de curto-circuito, ainda não há como confirmar precisamente a causa do incêndio.