Um incêndio no começo da tarde desta terça-feira (20) no bairro Mercês, em Curitiba, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo informações da Polícia Militar, houve muita fumaça no local e as chamas foram controladas rapidamente. Não há informações de feridos. O local onde ocorreu o incêndio tem uma unidade do supermercado Festval e um Mc Donalds.

A reportagem tentou contato com o supermercado, mas nenhuma informação foi repassada. O local do incêndio fica na Avenida Manoel Ribas e fica perto de um posto de combustíveis.

Chama os bombeiros!

