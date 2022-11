“Foi deixada essa meleca na rua”, assim desabafou um morador da Rua Cinco de Fevereiro, no bairro Jardim Palmares, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Após um dia de obra para a colocação de manilhas, o serviço foi abandonado e já deixou um rastro de sujeira, acidentes e problemas na rua que tem duas quadras, com um comprimento total de 300 metros.

Segundo Natanael Costa, 55 anos, jardineiro, no vídeo enviado para a Tribuna, um bueiro foi entupido com barro por um funcionário, o que causou todo o problema. “A rua é de saibro, um material limpo e que não suja. A escavação para se colocar as manilhas foi feita na segunda-feira (07) e não vieram mais. A empresa que presta serviço para a prefeitura deixou essa meleca. No domingo (13), um motoqueiro já caiu. É muita lama e com a chuva do fim de semana, isso virou um lamaçal”, comentou Natanael. (Ver vídeo abaixo).

Ainda de acordo com o jardineiro, a prefeitura tem responsabilidade no trabalho, e aguarda a chegada de algum responsável para conversar com os moradores. “Sabemos que toda obra deixa sujeira, mas não o que deixaram aqui. Espalharam barro. Falta alguém assumir essa situação”, questionou Natanael.

E aí Prefeitura?

A Tribuna do Paraná buscou os canais de comunicação da Prefeitura de Colombo, mas até a publicação da reportagem não tinha obtido resposta sobre o caso da Rua Cinco de Fevereiro. Apesar do nervosismo do morador, conforme apurado pela reportagem a obra está apenas no início e tem prazo de duração de seis meses.

