Doações de roupas são importantes, mas há uma pequena peça, muito importante, mas que poucas pessoas lembram de doar: meias. Por isso, o Núcleo Regional da Guarda Municipal (GM) do Boqueirão está arrecadando meias novas e usadas em bom estado, para adultos e crianças em situação de vulnerabilidade. As doações devem ser entregues na Rua da Cidadania do Carmo, que fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8.430, e atende das 8h às 18h.

“Os moradores da nossa Regional são muito participativos e, quem puder, com certeza vai querer dar também esta contribuição singela mas importante”, diz o chefe no núcleo da GM, Vilson Stempinhaki. A Regional é subdividida em quatro bairros (Xaxim, Hauer, Alto Boqueirão e Boqueirão), onde vivem cerca de aproximadamente 200 mil habitantes.

Solidariedade que gera saúde

A arrecadação faz parte da campanha Doe Meias, da Diretoria de Política Sobre Drogas da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito e está mobilizando todos os dez núcleos da GM. O objetivo é entregar as peças doadas para o público beneficiado pelas ações sociais e de cidadania da Prefeitura de Curitiba.

“As pessoas fazem doações importantes de roupas mas não de meias, que precisam estar sempre secas e limpas para garantir a saúde nos dias mais frios e também em outras épocas do ano”, explica a gerente de Prevenção da SMDST, Ana Cancelier.

