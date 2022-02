Uma das maiores (e das únicas) fabricantes de nãotecidos (material usado, por exemplo, em máscaras e aventais cirúrgicos descartáveis) no Brasil estuda reduzir sua produção na unidade instalada em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Pressionada pelos custos e pela competição com o mercado externo, a Berry, multinacional com unidades no país, pode desligar uma das máquinas que operam no local, impactando a arrecadação e a geração de empregos — a unidade de SJP é a maior da marca no Brasil e emprega 600 pessoas; as demais, em Jundiaí (SP) e Pouso Alegre (MG), geram 450.

A informação é confirmada pelo advogado da empresa, Luciano Timm, que explica que a situação decorre da pressão que a indústria de nãotecidos vem sofrendo no Brasil, devido à combinação de dois fatores: o crescimento das importações do material e o aumento dos preços da matéria-prima.

Conforme Timm, as importações vêm sendo impulsionadas desde o início da pandemia de Covid-19, quando os nãotecidos foram incluídos na Lista Covid, um grupo de produtos que tiveram suas alíquotas de importação zeradas para facilitar o combate à pandemia. À época, havia escassez do produto em todo o mundo, já que a demanda estava bastante aquecida.

Ao longo do período, a produção nacional foi ampliada e a pandemia passou por oscilações, aumentando a disponibilidade dos nãotecidos, tanto nacionais quanto importados – com a diferença de que o material que chega aqui, principalmente oriundo da Ásia, vem com preços mais competitivos, tanto pela alíquota zerada quanto pelo preço da matéria-prima, que lá é mais baixo do que o praticado aqui.

Em geral, o preço da resina de polipropileno, a matéria-prima dos nãotecidos, aumentou ao longo da pandemia, pela soma de uma oferta limitada a uma demanda mais robusta e a alta dos fretes – mas em alguns lugares, como nos Estados Unidos, Europa e Brasil, o aumento foi maior. Conforme o advogado, no Brasil, o peso disso foi sentido ainda mais, pois a Braskem detém monopólio de produção deste – e de outros – tipos de resina. Além disso, a tarifa para importação é de 14%.

Em março de 2021, o governo liberou uma cota para importação com alíquota zerada por um período de três meses, mas a medida, conforme a indústria, não foi suficiente.