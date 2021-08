Nessa quinta-feira, dia 25, a marca de roupas de luxo byNV, da influenciadora digital Nati Vozza, abriu a primeira loja na cidade, no Shopping Pátio Batel. A marca segue o estilo slow fashion, e tem como principais características o uso de cores e modelagem atemporal. As coleções também trazem tendências, color block, além de collabs com nomes em destaque no mundo da moda.

Essa é a primeira unidade da grife na cidade, e faz parte da expansão da marca, que possui lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. O espaço de 123 m² em andar térreo possui cinco provadores amplos, araras em latão e puffs decorativos. O décor em tons claros não é por acaso: foi pensado para que as peças de roupas, que abusam das cores, se sobressaiam.

Uma blusinha, por exemplo, custa na faixa dos R$ 568. Já uma calça de couro, por exemplo, chega a custar R$ 3,9 mil.

Quem é Nati Vozza

Nati Vozza começou sua carreira na moda como vendedora da Daslu e com o blog Glam4you. A marca byNV foi criada em 2009, como opção de compras para as leitoras do blog. Case de sucesso, a marca é nativa digital, ou seja, começou com foco em venda por canais digitais. Seu grande diferencial sempre foi o trabalho de Nati Vozza nas redes, por meio de seu perfil onde mostra seu dia a dia e os bastidores do mundo da moda. Em 2020, a marca foi comprada pelo Grupo Soma, que possui grifes como Farm e Animale.

Serviço

Endereço: Shopping Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba – PR, 80420-090

Instagram: @bynv

Site: www.bynv.com.br

