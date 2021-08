A segunda-feira (09) com sol em Curitiba, litoral e interior do Paraná. A quantidade de nuvens diminui durante o dia e no período da tarde, o ar mais seco se destaca com baixos índices de umidade relativa do ar. A hidratação é importante para a semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital paranaense vai apresentar semelhanças climáticas em relação ao fim de semana. O sol vai se fazer presente com mais intensidade, mas com vento de pouca intensidade que não deve passar de 10 km/h. A máxima para a segunda vai ser de 24°C. A chuva está prevista para Curitiba a partir de quinta-feira (12), segundo o Simepar.

O que chama a atenção é o baixo nível de umidade relativa do ar. De acordo com o Simepar, em alguns momentos do dia podemos ter 28%, número duas vezes abaixo do recomendado pela Organização Mundial a Saúde (OMS), que é de 60%. Devido ao tempo seco, evite exercícios físicos das 10h às 16h, e se hidrate constantemente.

Voltando ao tempo, o litoral paranaense vai ter sol e com temperaturas mais altas. Em Guaratuba, a previsão para esta segunda aponta para a máxima chegando a 25. Não existe chance de chuva.

Para o interior, a nebulosidade diminui durante o dia a partir do Centro-Sul e Campos Gerais. Em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, calor e temperatura acima de 26°C. Boa semana a todos!

A falta de água preocupa, pois os reservatórios que abastecem Curitiba e região estão com 47,56% nesta segunda-feira, o que deixa a região em situação de crise hídrica e com rodízio, inclusive, ainda mais severo.

