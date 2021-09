Para quem esperava um feriado de 7 de setembro com tempo firme e bom, a previsão não é nada animadora. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta meteorológico com grau de severidade amarelo valendo desde a 0h deste sábado até as 11h deste domingo (5), em grande parte do Paraná.

O alerta amarelo do Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet orienta que:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

“Sábado com mudanças no tempo em parte do Paraná. A circulação dos ventos , entre os baixos e médios níveis da troposfera, favorece o transporte de umidade da região Amazônica para o Sul do Brasil”, diz nota publicada no site do Simepar. Existe uma boa chance, por[em, de Curitiba e o litoral escaparem dessa frente fria, pelo menos neste domingo.