O frio veio pra valer nesta sexta-feira (19) em Curitiba, e não é só aqui. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de risco de queda de temperatura para 14 estados, incluindo o Paraná. Essa classificação indica a possibilidade de a temperatura cair mais de 5ºC, oferecendo risco à saúde, segundo o instituto.

Nesta sexta (19), os termômetros baixaram pra valer e chegaram a atingir 3,4ºC em Curitiba, com sensação térmica de 2ºC. Já na região mais ao Sul, pelo menos 12 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ficaram abaixo de 0ºC após chegada da frente fria que derrubou temperaturas em todo o país.

No Paraná, as mínimas foram registradas em Guarapuava (0ºC), Pato Branco (1ºC), União da Vitória (1°C), Francisco Beltrão (2ºC), Rio Negro (2°C), Ponta Grossa (3°C), Jaguariaíva (3ºC) e Cascavel (3ºC).

A maior parte das localidades com temperaturas negativas ficam no Rio Grande do Sul. Já a menor temperatura do ano na região Sul, -6,4ºC, foi registrada em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.

Outras três cidades catarinenses também registraram temperatura negativa: São Joaquim (-3,6ºC), Rancho Queimado (-1ºC) e Campos Novos (-0,6ºC).

Estados com alerta laranja de perigo pelo Inmet

Acre, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Em Santa Catarina, a Defesa Civil também emitiu um alerta de risco à saúde por causa do frio intenso.

O órgão indica que há “alto risco de ocorrência de hipotermia e agravamento de doenças cardíacas e respiratórias”. O alerta também aponta risco de congelamento de pistas nas manhãs desta sexta e do sábado (20).

Frio trouxe neve para a serra catarinense

Na noite de quinta, caiu neve pela primeira vez neste inverno em São Joaquim, na serra de Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra houve chuva congelada, também na noite de quinta.

A frente fria que avança pelo país nesta sexta é causada pela associação entre ar polar intenso que avança pela América do Sul e um centro de baixa pressão atmosférica a leste da Patagônia, que impulsionou o frio na direção do Brasil, segundo a Metsul Meteorologia.