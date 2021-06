Que o frio vai chegar, em Curitiba, sem pedir licença, você, leitor da Tribuna, já sabe (Não sabe? Então não fique de fora. Clique aqui para saber :). Agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a velocidade com que as temperaturas vão cair requer cuidado por parte da população. Por isso, está em vigor pelas próximas 24 horas o alerta laranja para quedas de temperaturas.

Nesta segunda-feira (27) a máxima não ultrapassa os 13°C, o que é bastante frio até para os curitibanos. Agora, o bicho vai pegar com a chegada da noite. Para as 18h, segundo previsão do The Weather, é que os termômetros marquem 10°C. Dali em diante esfria ainda mais, com a terça-feira gelada. Para se ter uma ideia, para as 8h de terça, a previsão é de que a temperatura esteja em 3°C.

+ Leia mais: Fim da PM? Entenda as propostas que pedem a desmilitarização das polícias

Ao longo da terça, os termômetros não devem registrar temperaturas mais altas do que 11°C por volta das 15h. Com o fim do dia, o frio volta a aumentar e pode haver registro de temperaturas negativas na madrugada de terça para quarta. O alerta laranja vale para a toda a região sul do Brasil.

Proteja-se nesses dias mais frios. Se você tem algum agasalho ou cobertor sobrando em casa, doe para alguma instituição de caridade ou mesmo diretamente para alguém em situação de risco.