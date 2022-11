Uma parceria entre o Hospital Erasto Gaertner (HEG) e a Uniandrade alia saúde, educação e solidariedade em uma mobilização especial. Quem se candidatar ao Concurso de Bolsas do grupo de ensino vai automaticamente ajudar a assistência às pessoas com câncer.

Toda a renda arrecadada com as inscrições, no valor individual de R$ 15, será revertida para a manutenção do Erasto e do Erastinho, hospitais referências em tratamento oncológico para as populações adulta e infantil, respectivamente.

As inscrições vão até 30 de novembro. São 228 bolsas disponíveis. Além de angariar recursos para a saúde, o objetivo da iniciativa é facilitar o acesso ao ensino superior, por meio de descontos que podem chegar a 100% nas mensalidades.

Esta é a segunda vez que a ação é promovida. A primeira foi em 2019, quando foram captados R$ 9.049,50 em prol do HEG. Para o superintende do Hospital Erasto Gaertner, Adriano Lago, a campanha é muito bem-vinda. “A família Erastiana, formada por profissionais médicos, colaboradores e voluntários e, principalmente, por nossos pacientes, agradece e enaltece a ação do Vestibular Solidário”, declarou Lago.

Bolsas disponíveis

A prova do processo seletivo será realizada nas três instituições que fazem parte do grupo educacional Uniandrade: o Centro Universitário Campos de Andrade – Uniandrade, em Curitiba, a Universidade Ibirapuera – Unib/SP e a Faculdade Santa Maria da Glória – SMG, em Maringá, no Interior do Paraná. Nos endereços eletrônicos citados, já podem ser feitas as inscrições, que vão até o dia 30 de novembro.

O concurso oferecerá 228 bolsas de estudos em cada uma das três instituições: uma bolsa integral, uma bolsa de 90%, uma bolsa de 80%, dez bolsas de 70%, 60 bolsas de 60% e 125 bolsas de 50%. Os benefícios são válidos para qualquer curso ofertado pelas instituições de ensino nas modalidades presencial, EaD (educação a distância) ou semipresencial.

Na avaliação da diretora pedagógica do grupo de ensino, Ana Maria Cordeiro Vogt, toda a campanha está alinhada ao nobre papel da educação, que é transformar e salvar vidas. Nesse trabalho, complementa, o envolvimento e a participação da sociedade organizada têm sido os grandes diferenciais do crescimento e sustentabilidade dos esforços.

“É uma grande satisfação poder realizar ações que beneficiem uma instituição de saúde que faz um trabalho tão grande para a comunidade e ainda facilitar o acesso ao ensino superior. Com mais de 45 anos de tradição, a Uniandrade fortalece o seu compromisso de uma educação de qualidade e da formação de profissionais que ajudem nas transformações sociais da comunidade, sempre com esse olhar humano de promover ações em parceria com outras instituições, criando assim uma corrente do bem”, ressalta Ana Maria.

Provas em dezembro

A prova do Concurso de Bolsas será realizada de forma presencial no dia 3 de dezembro, às 14h, nas sedes de cada instituição.