As inscrições para o vestibular 2022 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) estão abertas pela internet. O prazo para candidatura online vai até as 12h do dia 10 de novembro de 2021. Ou seja, são cerca de 20 dias para o fim do prazo a contar desta quinta-feira (21). O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito também até o dia 10 de novembro, observando o horário de atendimento bancário. As provas são no dia 13 de fevereiro do ano que vem.

Segundo a instituição, são 5.376 vagas disponíveis em cursos de graduação, sendo várias delas fora de Curitiba. O edital completo pode ser conferido no site do Núcleo de Concursos, em www.nc.ufpr.br. A previsão é de que, pelo menos, 50 mil pessoas se inscrevam. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 155,00

Neste ano, o vestibular da UFPR também será utilizado para seleção de candidatos para os cargos de Cadete Policial Militar e Cadete Bombeiro Militar da Polícia Militar do Paraná, em um total de 70 vagas.

Com previsão de 50 mil inscritos, a instituição terá, novamente, apenas uma fase, com um dia de provas. A exceção é o curso de Música, que conta com mais uma etapa específica. A primeira fase está marcada para o dia 13 de fevereiro de 2022, contemplando 60 questões objetivas de conhecimentos gerais e produção de um texto dissertativo-argumentativo. As perguntas cobram também a leitura das obras literárias indicadas pela UFPR.

A seleção será formada por 50% de candidatos da ampla concorrência e 50% de estudantes que se encaixam nas cotas estabelecidas nas Leis 12.711/12 e 13.409/16. São 126 opções de cursos de graduação com vagas abertas, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.

A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 14 de março de 2022.

A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 14 de março de 2022.

