No dia 10 de dezembro de 2022 acontece mais uma edição do casamento coletivo no Estádio do Athletico Paranaense (Joaquim Américo Guimarães – Arena da Baixada), em Curitiba. A iniciativa faz parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR.

Esta edição do casamento coletivo também conta como parceiro o Clube Atlético Paranaense, Cartórios de Registro Civil de todo o Estado e das Prefeituras de Curitiba e de municípios paranaenses.

Casais de todo o estado podem participar da cerimônia. Para isso precisam ir até o Cartório de Registro Civil mais próximo de suas residências até o dia 25 de novembro para fazer sua inscrição. Em Curitiba, as inscrições são feitas até a mesma data, mas os casais deverão procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

As inscrições são gratuitas. Confira a documentação necessária:

carteira de identidade,

CPF,

certidão de nascimento ou casamento (com averbação do divórcio) atualizadas em até 90 dias;

comprovante de renda de até um salário mínimo e meio por pessoa (contracheque ou carteira de trabalho),

comprovante de endereço.

As unidades do Sesc PR de todo o estado são postos de orientação para os noivos. A expectativa da organização é que mais de dois mil casais participem desta edição do casamento, que será celebrado pela Desembargadora do TJPR, Joeci Machado Camargo, coordenadora do Programa Justiça no Bairro.

Doação de trajes

As unidades do Sesc PR de todo o estado estão recebendo doações de trajes para os noivos. Vestidos, ternos, calçados e acessórios podem ser doados até o dia 1º der novembro. O Estádio do Athletico fica na Rua Buenos Aires, 1260.

* Inscrições gratuitas até 25 de novembro de 2022 em Cartórios de Registro Civil de todo o estado. Em Curitiba serão feitas exclusivamente nas unidades do CRAS.